PKK/YPG'li teröristlerin SMO hatlarına sızma girişimi püskürtüldü

Kaynak: AA
PKK/YPG'li teröristlerin SMO hatlarına sızma girişimi püskürtüldü
Suriye’nin kuzeyinde, Halep’e bağlı Tel Rıfat bölgesinde bulunan PKK/YPG terör örgütü, Azez ilçesindeki Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) savunma hatlarına yönelik bir sızma teşebbüsünde bulundu ancak bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı.

Yerel güvenlik kaynakları, Tel Rıfat’ı işgal eden PKK/YPG militanlarının, gece vakti güvenli bölgelerde konuşlanmış askeri mevzilere sızma girişiminde bulunduklarını bildirdi. Azez’in güneyindeki Meranaz bölgesinde, SMO savunma hatlarını aşmaya çalışan militanlar, gözetleme görevi yapan SMO askerleri ile çatışmaya girdi. Çatışma esnasında sızma girişimleri engellenirken, kayıplar veren PKK/YPG militanları geri çekilmek zorunda kaldı. Militanlar, sızma girişiminde bulundukları bölgelere karadan karaya atış yapabilen silahlarla saldırı düzenledi.

PKK/YPG, 2016 yılından beri kontrolü altında tuttuğu Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinden SMO savunma hatlarına yönelik sızma girişimlerini sürdürüyor.

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