PKK/YPG'li teröristlerin SMO hatlarına sızma girişimi püskürtüldü

Suriye’nin kuzeyinde, Halep’e bağlı Tel Rıfat bölgesinde bulunan PKK/YPG terör örgütü, Azez ilçesindeki Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) savunma hatlarına yönelik bir sızma teşebbüsünde bulundu ancak bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı.