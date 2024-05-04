Plaja çakılan uçak taklalar attı. Havada arızalandı

Kaynak: İHA
Plaja çakılan uçak taklalar attı. Havada arızalandı
ABD’de motoru arızalanan özel uçak plaja acil iniş yapınca çakılarak takla attı.

Olay ABD’nin New York kentinde meydana geldi. Pilot ile bir yolcunun bulunduğu Cesna 152 uçağı havada arızalandı.

Motorunda sorun çıkan uçağın pilotu acil iniş kararı aldı. Pilot tek motorlu uçağı "Long Island" adasındaki Cedar Plajına indirdi.

Acil iniş yapan uçak kumsalda taklalar attı. Korku dolu anlar ise plajdaki bir vatandaş tarafından kayda alındı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Federal Havacılık İdaresi kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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1 AY ÖNCE TÜRKİYE’DE ASKERİ UÇAK DÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan geçtiğimiz ay Konya’da askeri eğitim uçağı düşmüştü. Türk Yıldızları’na ait F-5/NF gösteri uçağı piste inişi sırasında düşmüştü.

Pilot Binbaşı Şükrü Gümüş'ün paraşütle atladığı ortaya çıkmıştı.

Ayrıca 4 ay önce de ABD’de benzer kaza yaşanmıştı. ABD'nin Oregon eyaletinde elektrik iletim hattına çarpan küçük uçak düşmüş ve 3 kişi hayatını kaybetti.

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