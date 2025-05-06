Plajda ilginç görüntü!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Plajda ilginç görüntü!

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde deniz sezonu açıldı. Ören Plajı'na atlarıyla gelen 3 kişi ilgi odağı oldu. Gruptaki gençlerden 30 yaşındaki Taner Buyraz, ata sporu olan biniciliği yaşatmak istediklerini söyledi.

Burhaniye Ören Plajı, sıcak ve güneşli havayla birlikte hareketlendi. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının ise 17 dereceye ulaştığı ilçede deniz sezonu da açıldı. Ören Plajı'na atlarla gelen Taner Buyraz, Cumhur Gülümser (32) ve Uğur Sarıca (33) ise sahilde ilgiyle karşılandı.

Ata sporu biniciliği yaşatmak istediklerini belirten Taner Buyraz, "Boş vakitlerimizde binicilikle ilgileniyoruz. Ören Ayaklı'da kendi çiftliğimiz var. Arap atlarına merakım çocukluktan geliyor. Hem biz hem atlar stres atıyor. İnsanlar da yoğun ilgi gösteriyor" dedi.

İlk kez ata bindiğini belirten Cumhur Gülümser ise "Ören Plajı çok güzel. Burada ata binmek hoşuma gitti. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

Plajda ilginç görüntü!

Plajda ilginç görüntü!

Plajda ilginç görüntü!

Plajda ilginç görüntü!

Plajda ilginç görüntü!

Plajda ilginç görüntü!

Plajda ilginç görüntü!

Plajda ilginç görüntü!

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