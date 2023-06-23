Plajda panik: Fransız turisti uzun uzun kokladı sonra dayamayıp hart ısırdı

Avustralya'daki bir plajda paniğe neden olan saldırı anı saniye saniye kameralara yansıdı. Avustralya'ya özgü yaban köpekleri tatilcilere saldırdı.

Plajda panik: Fransız turisti uzun uzun kokladı sonra dayamayıp hart ısırdı

Avustralya’nın Fraser Adası’nın K’gari plajında ismi açıklanmayan Fransız bir turist güneşlenirken yaban köpeğinin saldırısına uğradı.

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Haber3.com'da yer alan habere göre, 20’li yaşlarında olduğu tahmin edilen turist bir kadın hiçbir şeyden habersiz bir şekilde havlusunun üzerinde uzanarak güneşlenirken bir anda yaban köpeği yanına geldi ve kadını kalçasından ısırdı. Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi.

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Kurt ve köpek ırkının melezi olduğu ifade edilen yaban köpeklerinin daha öncesinde aynı bölgede 10 yaşındaki bir çocuğa benzer bir şekilde saldırdıkları ifade edildi.

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Uzmanlar özellikle turistleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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