Plajda yüzerken kanlar içinde kaldı. Sizin de başınıza gelebilir

İstanbul’da yaşayan Semra Engin, 15 Temmuz Pazartesi günü eşiyle birlikte Bayramoğlu Halk Plajı’nda denize girdi. Saat 18.30 civarında dubaların yakınında yüzmekte olan Engin’e bir jetski çarptı.

Başından ağır şekilde yaralanan Engin, kanlar içinde kaldı. Jetskide bulunan iki kişi ise olay yerinden kaçtı. Kendi çabalarıyla kıyıya çıkmayı başaran Semra Engin, hastaneye kaldırıldı ve burada 6 dikiş atıldı.

Hastane tedavisinin ardından kadın polis merkezine giderek, kendisine çarpan kişilerden şikayetçi oldu.

"DEFALARCA UYARDIK"

Semra Engin "15 Temmuz’da eşimle halk plajına girdik. O gün sahilde pek çok jet ski vardı ve yakınımızdan geçiyorlardı, dubalara yaklaşmışlardı. Kendilerini defalarca uyardık. Hatta bazı jet skilerde müzik sesleri çok yüksekti." Şeklinde konuştu.

"ETRAFIM KAN İÇİNDEYDİ"

Eşiyle denizde olduklarını belirten Engin, "Dubalara yakın bir yerde yüzüyordum. Rahatsızlığım nedeniyle sırt üstü yüzmem gerekiyordu. Soluma ve sağıma bakarak yüzdüm. 5-6 kulaç attıktan sonra tekrar baktığımda jet ski yoktu. Bu yüzden biraz daha ilerledim ve kaza ile karşılaştım. Suya girdiğimde gözlerim açık, etrafım kan içindeydi. Acı hissettim ve sol elimi kafama koyarak, sırt üstü durarak sağ elimle destek alarak yukarı çıkmayı başardım" dedi.

"JETSKİSİNE BİNİP GİTTİ"

Sudan çıktığında çarpan jet skiyi gördüğünü ifade eden Engin, "İki kişi vardı. Biri 19-22 yaşlarında, diğeri ise 27-32 yaşlarındaydı. Geniş omuzlu, yuvarlak suratlı ve esmer bir adam jet skisinden indi, yanındaki genç de indi ancak o beni kanlar içinde görünce bakmadı. Jet ski siyah renkte, altında ise beyaz renk vardı. Şahıs bana ‘Kime şikayet edersen et’ dedi ve küfretti. Sonrasında jet skisini alıp orayı terk etti" ifadelerini kullandı.