Plajıyla ünlü İnkumu tatil beldesinde denizin rengi değişti. Ekipler alarma geçti

Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde sel sonrası ırmaktan çamurlu suyun aktığı kıyı şeridinde denizin rengi kahverengiye döndü.

Plajıyla ünlü İnkumu tatil beldesinde denizin rengi değişti. Ekipler alarma geçti

Kentteki sağanağın ardından meydana gelen selle Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu sular, Boğaz mevkisinden Karadeniz'e döküldü.

Çamurlu suların aktığı kesimde denizin rengi değişti. İnkumu Plajı ve çevresinde de kirlilik oluştu. Çamurlu su, rüzgarla birlikte sahile kadar ulaştı.

Denizde renk değişiminin yaşandığı bölgeler havadan görüntülendi.

SAHİL ŞERİDİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Debisi yükselen Bartın Irmağı'yla denize sürüklenen atıklar ve ağaç parçaları da sahil şeridinde kirlilik oluşturdu.

Ağaç ve odun parçalarının yanı sıra çok sayıda plastik şişe, ilaç şişesi ile tıbbi atıkların toplandığı 3 kilometrelik İnkumu sahilinde temizlik çalışmasına başlandı.

Özellikle ağaç ve odun parçalarıyla kumsalın neredeyse görünmez hale geldiği sahilde çöpler, 30 belediye personeli ve iş makineleriyle toplanarak kamyonlarla katı atık depolama alanına götürülüyor.

Bölgedeki temizlik çalışmaları dronla görüntülendi.

(Kaynak: AA)

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