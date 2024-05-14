Plajlar yaz sezonuna hazır

Düzenleme: Kaynak: İHA
Plajlar yaz sezonuna hazır
Kuşadası Belediyesi tarafından yaz sezonunun öncesinde Kuşadası plajlarında hummalı bir temizlik çalışması başlatıldı. İlçe genelindeki plajlar temizlenerek yaz sezonuna hazırlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Valiliği arasında imzalanan sözleşme ile Kuşadası ilçe sınırlarındaki plajların kiralama sözleşmesi, bir vatandaşın açtığı dava neticesinde İzmir Bölge İdare Mahkemeleri 7. İdare Dairesi 2023/2312 esas, 2024/464 karar sayılı ilamı ile iptal olmuştu.

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İptal kararının alınmasının ardından Aydın Valiliği tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesine iletildiği öğrenildi.

Geride kalan 4 senelik süreçte her yaz sezonunun öncesinde olduğu gibi Kuşadası Belediyesi ekipleri ve Arya A.Ş tarafından sezona hazırlanan Kuşadası plajları, 2024 sezonunda da şehre gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin, temiz ve bakımlı plajlarda tatillerini yapabilmeleri için hummalı bir çalışma gerçekleştirildi.

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Plajlar Kuşadası Belediyesi ekipleri ve Arya A.Ş ye ait kum temizleme araçları ile bakım yapıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Kruvaziyerin turizmin başkenti Kuşadası aynı zamanda Mavi Bayraklı plajları ile uluslararası turizm pazarında pay sahibi olan ülkemizin en önemli deniz turizm kentlerinden biridir. Geçmişte olduğu gibi bu sene de sezon öncesinde plajlarımızın temizliği ve bakımı için ekiplerimiz hummalı bir şekilde mesai gözetmeksizin çalışıyor. Şimdiden kentimize gelecek tatilcilerimize pırıl pırıl plajlarımızda huzur içinde bir yaz sezonu diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Arya A.Ş’ye ait plaj temizlik araçları tarafından 7/24 olarak Kuşadası plajlarının temizliğinin yapılacağı belirtildi.

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