Plakalar tek tek sökülecek. Artık araç plakaları böyle olacak. Arabası olanlar dikkat

Yeni yıl ile başlayan 'Karekod' uygulaması, sahte plakaların önüne geçmek ve plakaya ait bilgileri elektronik ortamda güvenli bir şekilde kaydetmek amacıyla kullanıma sunuldu. Uygulama, 1 Ocak 2024 itibariyle bazı illerde hayata geçirilmeye başlandı.

Yapılan düzenleme ile Yönetmeliğin 35’inci maddesinin üçüncü fıkrası değiştirildi.

YENİ PLAKALAR NASIL OLACAK

Plakalarda İl kodu ile harf grubu arasındaki alanda plakaya ait bilgilerin doğrulanmasını sağlamak üzere 15x15 mm ebadında "karekod" ve plakanın basıldığı yıl ile başlayan ve 12 puntoda 12 haneli seri numarasının Yönetmelik Ek-5/0 yer alacağı belirtildi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na bağlı plaka basımı gerçekleştiren odalar tarafından 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basımı yapılan tüm tescil plakalarında 15x15 mm ebadında kare kod ve 12 haneli seri numarası bulunacağı aktarıldı.

Şu anda araçlarda kullanılan tescil plakalarının değiştirilmesinin zorunlu olmaması ile birlikte, 1 Ocak 2024 tarihinden sonra ilk defa yapılan tescil işlemlerinde ve plaka değişikliğini gerektiren her işlem neticesinde üzerinde karekod ve 12 haneli seri numarası bulunan plakaların kullanılmasının sağlanacağı ifade edildi.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olan yeni uygulama, yeni satılan veya devredilen araçlar için tescil işlemi sonrası çıkartılacak motorlu taşıt plakalarının karekodlu hale getirilmesini içermektedir.

PLAKAYI DEĞİŞTİRMEK ZORUNLU MU?

Plakalarda karekod sistemi ile ilgili açıklama yapan Muğla Kamyoncu Otomobilci ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Arif Özer, "Asıl amaç merdiven altı basımlar ve sahada görülen APP plakaların önüne geçmek. Bizler 690 şoför odası olarak aynı anda 2 Ocak tarihinde tüm Türkiye’de Noterler birliği, Emniyet Müdürlüğü ve TÜVTÜRK'ten gelen plakaların eşleştirilerek referans numarasını girerek basmaya başladık. Halkımızın çekineceği veya korkacağı hiçbir şey yok. Sadece yeni alım satımlarda, plaka kayıplarında veya TÜRTÜRK'e giden ve ağır kusur olarak geçen plakalar değişiyor. Yoksa her hangi bir plakaların değiştirilmesi zorunlu değil." dedi.