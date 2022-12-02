Plastik poşet fiyatlarına zam mı geldi? Market poşeti fiyatları kaç lira?

Marketçiler kasada 25 kuruş ücret tahsil eden plastik poşet fiyatına zam talep ediyor. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı ise '25 kuruşta kalması hem tüketici hem üretici için olumlu olacaktır.' diyor. Öncesinde bedava olan market poşetleri 2019 yılı itibariyle 25 kuruş ödenmeye başlanmıştı. Peki, Market poşetlerine zam gelecek mi? Market poşeti kaç lira?

Marketçiler, alışveriş poşetlerine zam yapmaya hazırlanıyor. Halen, her poşet için kasada 25 kuruş ücret tahsil eden marketçiler poşet fiyatının 75 kuruş olmasını talep ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşet ve ambalajların kullanımının azaltılması için 2019 yılında başlatılan ücretli poşet uygulamasında, poşet fiyatının 25 kuruştan 75 kuruşa yükseltilmesi talep edildi.

1 Ocak 2023 tarihi itibariyle geçerli olacak poşet ücretini belirlemek için senede bir kez yaptığı toplantıyı gerçekleştiren Plastik Poşet Alt Komisyonu’nda sivil toplum kuruluşları (STK) 25 kuruşun devam etmesini, market temsilcileri ise zam yapılarak poşetin 75 kuruşa satılmasını önerdi. Komisyonun raporunu değerlendirecek olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yeni ücrete ilişkin kararını önümüzdeki günlerde açıklaması beklenirken toplantı katılımcıları konuyu değerlendirdi.

"25 FİYATTA KALMASI HEM TÜKETİCİ HEM ÜRETİCİ İÇİN OLUMLU OLACAKTIR"

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, alışveriş poşetlerinde uygulanan 25 kuruşluk fiyatın 2023’te de devam etmesini talep ettiklerini söyleyerek, “Bu uygulamada bakanlığımız amacına ulaşıp, gereksiz kullanımın önüne geçti. Küresel enflasyon ortamında poşet fiyatında artış yapılmayıp 25 kuruşta kalması hem tüketici hem üretici için olumlu olacaktır. Zaten vatandaşın alım gücü çok yüksek değil, 25 kuruşluk fiyat da poşet israfın önüne geçilmesinde etkili oldu. Bakanlığın bu fiyattan devam edeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

"MALİYETİ 1 LİRA"

Perakendeciler ise GEKAP payının yüksekliğinden şikayet ederken, Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün de, yılbaşında poşet ücretlerinde fiyat artışı beklentileri olduğunu söyledi. Düzgün, poşetin 25 kuruştan işlem görmesine rağmen müşterinin buna bile itiraz ettiğini belirterek, “Bir poşetin maliyeti kalitesine göre 1 liraya kadar yükseliyor, o nedenle poşet fiyatının da 1 liranın üstünde olması gerekiyor ama bunu müşteriden toplamak zor bir hadise. Bu kültürü henüz yerleştiremedik maalesef. Daha alıştıramadık müşteriyi. Bir lira olması zor ama 75 kuruş olursa iyi olur diye düşünüyoruz” dedi.