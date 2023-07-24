Platformlar arası mesajlaşma geliyor. Google’dan atak

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Google Mesajlar, MLS (Mesaj Katmanı Güvenliği) standardını Android‘in tam merkezine getirecek.

Hizmet, bu bu standardı gerçekleştirdiği takdirde platformlar arası mesajlaşma olasılığı gerçek olacak.

Yalnızca WhatsApp kullandığınızı ve Telegram ya da başka bir platform kullanan biriyle mesajlaştığınızı düşünün. Bu düşünce imkansız gibi olsa da Google Mesajlar, MLS standardı ile bunu gerçekleştiriyor.

AB’Yİ KARŞISINA ALIYOR

Google Mesajların MLS standardını kullanmasıyla birlikte AB düzenlemelerinden birini de karşısına almış oluyor. Bu ayrıca “Dijital Pazar Yasası”nın bir parçası. Söz konusu yasa ise aynı zamanda birçok büyük teknoloji platformunun iletişim protokolleri arasında birlikte çalışabilirlik üzerinde çalışmayı gerektiriyor.

AB düzenlemelerini dikkate almamak ise bir dizi cezayı beraberinde getiriyor. Google’ın bu adımıyla da bir ceza ile karşı karşıya kalması muhtemel.