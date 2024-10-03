Plüton’un uydusunda karbondioksit izleri bulundu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’na (NASA) ait James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Plüton'un en büyük uydusu Charon'un yüzeyinde karbondioksit izleri olduğunu duyurdu.

Charon'u inceleyen araştırmacılar, uydunun yüzeyinde daha önce rastlanılmamış olan karbondioksit bileşiği buldu. Nature Communications'ta yayınlanan araştırmada, ABD'deki Güneybatı Araştırma Enstitüsü'nden gök bilimci Silvia Protopapa liderliğindeki bir ekip, Charon'un yüzeyinde karbondioksit ve hidrojen peroksit bulduğunu açıkladı.

NASA'nın New Horizons uzay aracı yardımıyla 2015'te Charon'un yüzeyinin su buzu ile kaplı olduğu keşfedildi. Yörüngesinde, Styx, Nix, Kerberos, Hydra ve Charon isimlerinde beş uydu bulunan Plüton'un en büyük uydusu, Charon’dır. İlk kez 1978'de bilim insanlarının Plüton'un yörüngesini incelerken keşfettikleri Charon, Plüton'un yaklaşık yarısı kadardır.