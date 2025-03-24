Pochettino transferine tazminat engeli

ABD Milli Takımı’nın teknik direktörü Mauricio Pochettino’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar, Tottenham taraftarları arasında büyük bir heyecan yarattı. Arjantinli teknik adam, bir gün eski kulübüne dönmek istediğini dile getirerek spekülasyonları artırdı. 2014-2019 yılları arasında Tottenham’ı çalıştıran Pochettino, takımı Premier Lig’de ikinci ve üçüncü sıralara taşıdı ve Şampiyonlar Ligi finaline çıkardı.

Ancak Pochettino’nun Londra’ya geri dönüşü, kulüp başkanı Daniel Levy ile kahve içerken çekilmiş eski fotoğrafların sosyal medyada yeniden gündeme gelmesiyle daha da alevlendi. Buna rağmen, deneyimli teknik adamın yakın zamanda Tottenham’a dönme ihtimali düşük görünüyor.

ABD İLE DEV TAZMİNAT ENGELİ

Pochettino’nun ABD Milli Takımı’ndaki mevcut sözleşmesi, onun Tottenham’a veya başka bir takıma gitmesini finansal açıdan neredeyse imkansız hale getiriyor. ABD Futbol Federasyonu’nun, 53 yaşındaki teknik adamı bırakması için futbol tarihinin en yüksek tazminat bedellerinden birini talep edeceği belirtiliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Chelsea 2022’de Graham Potter’ı Brighton’dan almak için 21 milyon dolar, Bayern Münih ise 2021’de Julian Nagelsmann’ı transfer etmek için Leipzig’e aynı miktarı ödedi. Pochettino’nun yıllık maaşı 4.6 milyon dolar olsa da, ABD’nin talep edeceği toplam tazminat bu rakamın çok üzerinde olabilir. Daniel Levy gibi finansal kararlarında titiz davranan bir başkanın, böylesine büyük bir bedeli ödemesi beklenmiyor.

TOTTENHAM’DA POSTECOGLOU KRİZİ

Tottenham’da mevcut teknik direktör Ange Postecoglou’nun geleceği belirsizliğini koruyor. Londra ekibi Premier Lig’de 14. sırada yer alıyor ve 34 puan topladı. Kalan dokuz maçı kazansa bile geçen sezon ulaştığı 66 puanlık seviyeye erişemeyecek. İngiltere Lig Kupası ve FA Cup’tan elenen Spurs, bu sezon için tek umudunu UEFA Avrupa Ligi’ne bağlamış durumda.

Postecoglou’nun geleceği, Eintracht Frankfurt ile oynanacak Avrupa Ligi çeyrek finaline bağlı olabilir. Eğer Tottenham bu turnuvayı kazanırsa, hem 17 yıllık kupa hasretine son verecek hem de Şampiyonlar Ligi bileti alacak. Ancak Avrupa’da başarısız olunması halinde, Postecoglou’nun koltuğu ciddi şekilde sarsılabilir.

POCHETTİNO’NUN ABD’DEKİ ZORLUKLARI

ABD Milli Takımı’nın başında şu ana kadar sekiz maça çıkan Pochettino, beş galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Ancak son dönemde aldığı kötü sonuçlar, takımın 2026 Dünya Kupası öncesi durumunu sorgulattı.

CONCACAF Uluslar Ligi yarı finalinde Panama’ya 1-0 yenilen ABD, üçüncülük maçında da Kanada’ya 2-1 kaybederek taraftarlarını endişelendirdi. Pochettino, bu sonuçların endişe yaratmaması gerektiğini vurgulayarak “Takım olarak gelişim sürecindeyiz. Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak bir ülke olarak üzerimizde baskı var ama bu bizi motive ediyor” dedi.

2026 Dünya Kupası’na 15 ay kala, ABD’nin performansı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Ancak Pochettino’nun Tottenham’a dönüşü için şimdilik maddi ve sportif engeller oldukça büyük görünüyor.