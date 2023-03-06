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POCO F5 5G’nin teknik özellikleri belli oldu

Çinli teknoloji şirketi POCO'nun yeni cihazının teknik özellikleri belli oldu. Cihaz veri tabanında görüntülendi.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 15:39
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POCO F5 5G’nin özellikleri belli oldu

POCO F5 5G’nin teknik özellikleri belli oldu
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POCO F5 5G modelinin küresel sürümü 23049PCD8G model numarasıyla FCC veri tabanında ortaya çıktı. Cihazın bazı özellikleri belli oldu.

İŞTE O ÖZELLİKLER

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; POCO F5 5G, 8 GB RAM + 128 GB, 8 GB RAM + 256 GB ve 12 GB RAM + 256 GB olmak üzere üç farkı varyantla satışa sunulacak. Öte yandan kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzüyle çıkacak. Burada henüz tam anlamıyla belli olmasa da bir yeniden markalanma olayı söz konusu olabilir. Akıllı telefonun bu ay içinde tanıtılması beklenen Redmi Note 12 Turbo modeliyle aynı teknik detaylara sahip olacağı belirtildi.

POCO F5 5G modeli ekran altı parmak izi tarayıcılı 6.67 inç AMOLED FHD+ 120 Hz panel ve Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 1 yonga setiyle gelecek. Bunun dışında 67W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh pille donatılacak. Cihazın tanıtım tarihi henüz belli değil, ancak iddialara göre nisan ayında vitrine çıkacak.

İşlemci: Snapdragon 870
Ekran: 6.67 İnç, 120 Hz, FHD+, AMOLED
Depolama: 128256 GB
Bellek: 6/8 GB RAM
Arka kamera: 64+8+3 Megapiksel
Ön kamera: 20 Megapiksel
Batarya: 67W hızlı şarj/ 4.500 mAh
İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13

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