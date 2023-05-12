Poco F5 ve F5 Pro Türkiye’de satışa çıktı. İşte fiyatlar

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Xiaomi çatısı altındaki POCO’nun fiyatları belli oldu.

F5 serisinden Poco F5 ve F5 Pro’nun Türkiye’deki fiyatları açıklandı.

FİYATLARI

POCO F5 – 12 GB RAM + 256 GB depolama: 14 bin 699 TL 15 bin 199 TL (449 dolar)

POCO F5 Pro – 12 GB RAM + 256 GB depolama: 18 bin 799 TL 19 bin 499 TL (449 dolar)

ÖZELLİKLERİ

Poco F5 Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 işlemciye ve Android 13 tabanlı MIUI 14 işletimi sistemine sahip. 256GB depolama 8GB RAM ve 256GB depolama 12GB RAM seçenekleri var. Siyah, Mavi, Beyaz olmak üzere 3 farklı renk seçenekleri mevcuttur.

Poco F5 Pro ise Android 13 tabanlı MIUI 14 işletim sistemine ve Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciye sahiptir. Ayrıca 8 GB LPDDR5 özelliği mevcut.