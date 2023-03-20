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Poco F5'in çıkış tarihi belli oldu. Akıllı telefonun teknik özellikleri de belli oldu

Xiaomi’nin alt markası olan Poco yeni akıllı telefonu Poco F5'i ne zaman piyasaya süreceğini açıkladı. Akıllı telefonun Nisan ayında tanıtılması bekleeniyor.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 08:39
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Poco F5'in çıkış tarihi açıklandı

Poco F5'in çıkış tarihi belli oldu. Akıllı telefonun teknik özellikleri de belli oldu
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Poco, merakla beklenen F5 adlı akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 

91 Mobiles’ın kaynaklarına göre şirket, cihazı 6 Nisan tarihinde tanıtma kararı aldı. Cihazın, selefi gibi ”amiral gemisi katili” lakabını almasının beklendiği belirtilirken şirketten henüz resmi bir açıklama bulunmadığının da altı çiziliyor. 

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Cihaz, raporlara göre Snapdragon 7+ Gen 2 işlemciyle birlikte gelecek. Poco akıllı telefonun 120 Hz yenileme hızı, 1.400 nite kadar parlaklık, HDR10+ desteği ve 1.920 Hz PWM karartma ile 6.67 inç QHD+ AMOLED panel alacağı söyleniyor.

12 GB’a kadar RAM ve 256 GB depolama ve Android 13 mobil işletim sistemi ile gelecek olan Poco F5, arkada 50MP birincil sensör, 8MP ve 2MP olmak üzere iki adet ikincil sensörden oluşan üçlü bir kamera sistemi kullanabilir. Ön tarafta ise cihaz 16MP kamera yer alıyor. Cihazın 67W kablolu ve 30W kablosuz şarj desteği ile 5.500mAh bataryadan güç çekebileceği iddia ediliyor.

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