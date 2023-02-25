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'Kardeşiniz Poldi burada' diyen Podolski 2 milyon lira gönderdi

Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski, depremzedeler için 2 milyon lira bağış gönderirken, duygusal bir de açıklama yaptı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 14:39
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Podolski'den depremzedelere yardım

'Kardeşiniz Poldi burada' diyen Podolski 2 milyon lira gönderdi
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski, Galatasaray Kulübü'nün konteyner kampanyasına 2 milyon lira bağış gönderdi.

Podolski duygusal bir de açıklama yaptı. Sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Türkiye'deki trajik haberi aldığımda tam anlamıyla bir şok yaşadım. Bu ülkede kendimi hep evimde hissettim, dolayısıyla bu felaketten sanki kendimden bir parçayı yitirmiş gibi etkilendim.

Yürek burkan bu felaketin ardından ailesini, yakınlarını ve arkadaşlarını kaybeden herkese başsağlığı diliyorum. Bu zor zamanda kalbim sizlerle birlikte. Çok yakın bir tarihte, depremin vurduğu coğrafyayı ziyaret etme şansı bulmuştum. Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi eşsiz güzellikleri beni büyülemişti. Depremden etkilenen, orada evlerini ve sevdiklerini kaybeden insanlar için çok üzgünüm.

Uzun bir süreç olacak biliyorum; ama şu an evi olmayan ve yeni bir hayat kurmaya çalışan insanlar için 2 milyon TL bağışlayarak ilk etapta hep birlikte konteyner evlerini hazır hâle getirmeye yardım etmek istiyorum. Umarım ilk hedefimiz olan 500 konteyner eve en kısa sürede ulaşabiliriz. Türk insanı için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya hazır olacağım.

Yalnız olmadığınızı, kardeşiniz Poldi'nin sizin için burada olduğunu ve her zaman yanınızda bulunacağını bilmenizi istiyorum.

El ele - birlikte ayağa kalkacağız!"

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