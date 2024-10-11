Podoslki futbola gözyaşlarıyla veda etti

Bir dönem Galatasaray ve Antalyaspor formaları da giyen Lokas Podolski 39 yaşında futbolu bıraktı. Alman oyuncu, altyapısında yetiştiği kulüp olan Köln’de son maçına çıkarak futbola gözyaşları içinde veda etti. Köln taraftarları, kulübün ikonik oyuncularından biri olan Podolski’ye büyük sevgi gösterdi.

39 yaşındaki Alman futbolcu, Köln ile Gornik Zabrze arasında oynanan özel maçta kariyerini noktaladı. Futbola başladığı Köln'de son kez formasını sırtına geçiren Podolski, maçın ardından duygusal anlar yaşadı.

Yaklaşık 50 bin taraftar karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Alman oyuncu, "Sokaklardan gelen bir çocuktum. Her zaman dürüst olmak istedim. Siz olmadan, taraftarlar olmadan Futbol bir hiçtir. Ben sizin için her zaman bir çocuk oldum" dedi.



Lukas Podolski, 1'i Dünya Kupası olmak üzere kariyerinde toplam 12 kupa kazandı.