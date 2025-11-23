Fransa Ligue 1'de üst sıralara tırmanmaya çalışan Rennes ile Monaco,13üncü haftada kozlarını paylaştı.
GÖZLER PAUL POGBA'NIN ÜZERİNDEYDİ
Roazhon Park'ta oynanan zorlu karşılaşmanın bir diğer önemi ise Monaco forması giyen Fransız yıldız Paul Pogba'nın 811 gün sonra sahalara dönecek olmasıydı.
RENNES ERKEN ÜSTÜNLÜĞÜ ALDI
Boudlal ile 20. dakikada öne geçen ev sahibi Rennes devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Rennes 48'de Mahdi Camara'nın golüyle skoru 2-0'a getirdi.
MONACO 10 KİŞİ KALDI
Monaco, karşılaşmanın 66. dakikasında Zakaria'nın kırmızı kart görerek oyundan atılmasıyla tamamen oyundan düştü.
FRANKOWSKI ASİST YAPTI
Rennes, 73. dakikada Galatasaray'ın sezon başında Rennes'e kiraladığı Polonyalı sağ bek Frankowski'nin asistini gole çeviren eski Monacolu forvet Embolo ve Ludovic Blas'ın 83'te penaltıdan ağları havalandırmasıyla farkı 4'e çıkardı.
POGBA YILLAR SONRA GERİ DÖNDÜ
Monaco'da Paul Pogba 85'te oyuna girerek yıllar sonra yeşil sahalara resmen geri döndü. 10 kişi Monaco son dakikalarda Mika Biereth ile golü buldu ve maç 4-1 Rennes galibiyetiyle sonuçlandı.
RENNES 3 MAÇTIR KAZANIYOR, MONACO 3 MAÇTIR KAYBEDİYOR
Üst üste 3. maçını kazanan Rennes galibiyet serisini sürdürerek puanını 21'e yükseltirken Monaco ise üst üste 3. yenilgisini alarak 20 puanda saymaya devam etti.