Poligonda dehşet anlar. Mermiler peş peşe patladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Poligonda dehşet anlar. Mermiler peş peşe patladı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan bir atış poligonunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın, Şenevler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan 11 katlı bir binanın zemin katında yer alan poligonda meydana geldi.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Poligonun etrafında güvenlik önlemleri alınırken, binadaki tüm sakinler tahliye edildi.

Yangın sırasında zaman zaman ufak patlamalar da yaşandı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangında ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi henüz araştırılıyor. Yangın nedeniyle binada maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.

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