Polis 10 kişiyi yaka paça gözaltına aldı. Taksim’e çıkmak istediler

Kaynak: DHA
Polis 10 kişiyi yaka paça gözaltına aldı. Taksim’e çıkmak istediler
1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlamak amacıyla Taksim’e çıkmaya çalışan 10 kişilik gruba polis ekipleri müdahale etti.

İstanbul Şişli’de 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlamak için Taksim Meydanı’na çıkmaya çalışan 10 kişilik grup, polis ekipleri tarafından durduruldu. Sloganlar atan grup, gözaltına alındı.

istanbul-sislide-taksime-yurumek-ist-47581-1-001.jpgOKMEYDANI'NDA DA GÖZALTILAR VAR

Okmeydanı'nda, sloganlar atarak yürüyen grup, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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TAKSİM'E ÇIKMAYA ÇALIŞAN 18 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

1 Mayıs’ı kutlamak için Taksim’e çıkmak isteyen 18 kişi, sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

SENDİKALAR SARAÇHANE'DE TOPLANIYOR

1 Mayıs İşçi Bayramı’nın Taksim’de kutlanmasına izin Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen çıkmazken, işçi sendikaları ve siyasi partiler Saraçhane’de toplanmaya devam ediyor.

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BEŞİKTAŞ’TA 30 GÖZALTI

Beşiktaş’ta, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlamak üzere Taksim Meydanı'na yürüyen 30 kişi gözaltına alındı.

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