Polis 10 kişiyi yaka paça gözaltına aldı. Taksim’e çıkmak istediler

İstanbul Şişli’de 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlamak için Taksim Meydanı’na çıkmaya çalışan 10 kişilik grup, polis ekipleri tarafından durduruldu. Sloganlar atan grup, gözaltına alındı.

OKMEYDANI'NDA DA GÖZALTILAR VAR

Okmeydanı'nda, sloganlar atarak yürüyen grup, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TAKSİM'E ÇIKMAYA ÇALIŞAN 18 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

1 Mayıs’ı kutlamak için Taksim’e çıkmak isteyen 18 kişi, sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

SENDİKALAR SARAÇHANE'DE TOPLANIYOR

1 Mayıs İşçi Bayramı’nın Taksim’de kutlanmasına izin Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen çıkmazken, işçi sendikaları ve siyasi partiler Saraçhane’de toplanmaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ’TA 30 GÖZALTI

Beşiktaş’ta, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlamak üzere Taksim Meydanı'na yürüyen 30 kişi gözaltına alındı.