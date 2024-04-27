Polis ağabeyini öldürdü

Kaynak: İHA
Polis ağabeyini öldürdü
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan tartışmada polis memuru İbrahim E., ağabeyi Mehmet E.’yi silahla vurarak öldürdü. Kaçan polis memuru yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Eğin Mahallesi'nde yaşandı. Polis memuru İbrahim E. (42), köyde aralarında arazi meselesi nedeniyle anlaşmazlık olan öz ağabeyi Mehmet E. (44) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araya girenler iki kardeşi güçlükle ayırdı. Kavganın yatışmasının üzerinden bir süre sonra ise iddiaya göre polis memuru olan İbrahim E. beylik tabancası ile kavga ettiği ağabeyini kayısı bahçesinin yanında gördü. Polis memuru ağabeyini yolun ortasında vurarak öldürdü.

Olaydan sonra kaçarak izini kaybettiren zanlının yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatılırken kardeşi tarafından öldürülen Mehmet E.’nin cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Akçadağ ilçesindeki hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken şüpheli İbrahim E., Adıyaman’a kaçtığı sırada güvenlik güçlerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

aw191759-01.jpg

aw191759-02.jpg

aw191759-03.jpg

aw191759-04.jpg

aw191759-05.jpg

Son Haberler
Flaş.. Flaş.. Derbiye 2 saat kala Fenerbahçe'de enteresan gelişme. İsmail Kartal bunu da yaptı Spor
Flaş.. Flaş.. Derbiye 2 saat kala Fenerbahçe'de enteresan gelişme. İsmail Kartal bunu da yaptı
Rıdvan Dilmen Ömrüm yetmez diyerek itiraf etti Spor
Rıdvan Dilmen Ömrüm yetmez diyerek itiraf etti
Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'ü yaktı. Görenler şaştı kaldı Spor
Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'ü yaktı. Görenler şaştı kaldı
Son dakika... Ormanda bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait Gündem
Son dakika... Ormanda bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait
Son dakika... İYİ Parti Kurultayı'nda ilk sonuçlar geldi Gündem
Son dakika... İYİ Parti Kurultayı'nda ilk sonuçlar geldi
Konut kredilerinin faizleri uçtu gitti. 1,5 milyon liranın geri ödemesi bakın ne kadar Ekonomi
Konut kredilerinin faizleri uçtu gitti. 1,5 milyon liranın geri ödemesi bakın ne kadar
Sınıf arkadaşları, küçük çocuğu evlat edinirken de yalnız bırakmadı Video
Sınıf arkadaşları, küçük çocuğu evlat edinirken de yalnız bırakmadı