2023 yılı rütbe terfi sözlü sınav sonuçları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak 27-30 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan 2023 Yılı Rütbe Terfi Sözlü Sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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