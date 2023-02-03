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2023 yılı rütbe terfi sözlü sınav sonuçları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı, rütbe terfi sözlü sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 10:22
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Polis Akademisi Başkanlığı duyurdu. Rütbe terfi sözlü sınav sonuçlarının açıklandı

2023 yılı rütbe terfi sözlü sınav sonuçları açıklandı
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Polis Akademisi Başkanlığı, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak 27-30 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan 2023 Yılı Rütbe Terfi Sözlü Sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Link için tıklayın..

https://pa.edu.tr/2023-yili-rutbe-terfi-sozlu-sinav-sonuc-duyurusu-duyurular.html

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Ali
3.02.2023 11:10
Mülakat demek sahtekarlık demek kul hakkı yemek demek yandaşı işe almak demek yani kısaca sahtekarlığın adı mülakat demek.  
 
FARK VAR
3.02.2023 10:49
Demem o ki eş zamanlı olmayan kamera kaydı ile 2-3 dakika erken çıktın diye 24 ay kıdem tenzili. Mahkemeden iptal. Sözde sözlü ve cezalarla terfi ettirilmeyip Res'en emekli etme ciheti.Haram olsun  
 
FARK VAR
3.02.2023 10:30
Yıl 2015 sözlü de 35-40 puan verilenler yıl 2016 KHK listelerinde tek tek takip ettim hepsi ihraç. 90-100 verilenler terfi. Sözlü sınav bilgiyi değil, sadakati ölçüyor.Haklıolabilir.40 aldım. İADEYİM  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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