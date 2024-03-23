Polis aracının bariyere çarptığı kazada 2 memur yaralandı

Kaynak: DHA
Polis aracının bariyere çarptığı kazada 2 memur yaralandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM yolunda, trafik polisi otosunun bariyerlere çarpması sonucu araçta sıkışan 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, bu akşam Dilovası ilçesi TEM yolu İstanbul yönünde Dilovası rampası mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünde ilerleyen trafik polisi otosu, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı.

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Kazada, 2 polis memuru araçta sıkıştı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 polis memurunu çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kurtarma çalışması sırasında, bir polisi memuru yaralı haldeki meslektaşının gözüne ışık gelmemesi için polis şapkasıyla yüzünü perdeledi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı polisler, ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.

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