Polis Arapça anons yaptı. İşgalin geldiği son nokta

Türkiye’de kaçak ve yabancı uyruklu vatandaş sayısı her geçen gün artıyor. Kaçakların artması ile suç oranı da beraberinde artış gösteriyor.

Bazı bölgelerde Suriyelilerin yoğunlukta olması Küçük Şam, Küçük Suriye ifadeleri kullanılıyor.

Bursa Gemlik’te skandal bir olay yaşandı. Kumsaz sahilinde, sahilde oturan Suriyeliler polis aracından Arapça anons yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nde azınlığa rağmen Arapça anons yapılması sessiz işgalin en iyi örneklerinden biri oldu.

Polislerin Arapça anons yapması sesiz işgalin endişelerini de artırdı.

Olay vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. Sosyal medyada tepkiler ardı ardına geldi. Kullanıcılar "Bursa'daki tek Türk biz olduğumuz için artık anonslar bile Arapça yapılıyor" yorumunu yaptı.

Öte yandan Bursa’da geçtiğimiz günlerde vatandaşlar sokağa çıkarak "şehrimde mülteci istemiyorum" demişti.

KONYA'DA ÖĞRENCİLERE ARAPLARIN DANSI YAPTIRILDI

Ayrıca Konya’da da skandal bir olay yaşandı. Yüzlerce öğrenciye Arapların geleneksel dansı olan “Dabke” dansı yaptırıldı. Görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı.

HER GÜN SINIRLARDAN ELLERİNİ KOLLARINI SALLAYARAK GELİYORLAR

Öte yandan Türkiye sınırlarından kaçaklar ve özellikle Suriyeliler ellerini kollarını sallayarak Türkiye’nin dört bir yanına dağılıyorlar.

Sınırları yol geçen hanına çeviren Suriyeliler bu işin ticaretini bile yapıyorlar. Suriye’den Türkiye’ye gitmek isteyenleri para karşılığında kolayca sınırdan geçiriyorlar.

Suriye kentine dönen Türkiye’de Türk vatandaşın yaşam hakkı ise her türlü gasp ediliyor.