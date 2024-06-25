Polis babasının beylik tabancasıyla kendisini öldürdü

Kaynak: DHA
Polis babasının beylik tabancasıyla kendisini öldürdü

Bartın'da aktarılanlara göre kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra piknik alanına giden 20 yaşındaki Fatih T. polis babasına ait beylik tabancasıyla intihar etti.

Olay, saat 20.30 sularında Aladağ Mahallesi Çamlık Caddesindeki piknik alanında gerçekleşti. Söylenenlere göre kız arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından bunalıma giren Fatih T., Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde polis memuru olan babası E.T.’ye tabancayı alarak mahallede bulunan piknik alanına gitti. Piknik masasında bir süre oturan Fatih T., tabanca ile göğsüne ateş etti.

Silah sesini duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ise Fatih T.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

İntihar eden gencin ailesi ise büyük üzüntü yaşadı.

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