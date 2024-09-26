Polis bazanın altında yakaladı

Kaynak: İHA
Polis bazanın altında yakaladı

Samsun'da 39 suç kaydı ve 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs saklandığı evde bazanın altında yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalar çerçevesinde, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Bornova Caddesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 38 ayrı suç kaydı bulunan O.K. (24) yatak odasında saklandığı bazanın altında yakalandı.

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Gözaltına alınan O.K.'nin "yağma, uyuşturucu madde kullanmak, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, 6136 SKM, güveni kötüye kullanmak, tehdit ve hakaret" suçlarından arandığı ve "birden fazla kişi ile silahlı tehdit, 6136 SKM ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından da toplam 19 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

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Adreste yapılan aramalarda, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 10 adet fişek, 8 adet kartuş ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.K. adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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