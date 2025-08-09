Polis bölgeyi ablukaya aldı! Araçlar didik didik arandı

İstanbul polisi, Beyoğlu’nda huzur operasyonu düzenledi. Havada ve karadan yapılan denetimlerde hassas burunlu köpekler araçları didik didik aradılar. Güvenlik seviyesinin en yükseğe çıkartıldığı denetimlerde sürücülerin ve yanlarındakilerin GBT sorguları yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde "Huzur İstanbul" denetimi gerçekleştirdi.

Beyoğlu'ndaki denetimlerde Sıraselviler Caddesi ve Taksim Meydanı'nda saat 20.00 itibariyle durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması yapıldı. Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi. Öte yandan durdurulan araçlarda polis köpeği ile arama gerçektirildi.

