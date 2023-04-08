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Polis ekipleri cezaevi firarisi şüpheliyi yakalamak isterken arbede yaşadı, 2 polis yaralandı

Aksaray'da cezaevi firarisi Muhammed Durmaz'ın yakalanması için yapılan operasyonda polis ekipleri ile şüphelinin yakınları arasında arbede yaşandı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 19:33
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Polis ekipleri cezaevi firarisi şüpheliyi yakalamak isterken arbede yaşadı, 2 polis yaralandı

Polis ekipleri cezaevi firarisi şüpheliyi yakalamak isterken arbede yaşadı, 2 polis yaralandı
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İki polis memuru hafif şekilde yaralanırken, kaçmaya çalışan Durmaz ise yakalandı. Operasyon, Hasas Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Muhammed Durmaz'ın 16 yıl hapis cezası ve birçok suç kaydı bulunuyor.

Olayda yaralanan polis memurları tedavi altına alınırken, gözaltına alınan şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olay, saat 16.30 sıralarında Hasas Mahallesi'nde meydana geldi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cezaevinden firar eden, 16 yıl hapis cezası ve birçok suç kaydı bulunan Muhammed Durmaz’ın yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin saklandığı evi belirleyen ekipler, düzenlediği operasyon ile Muhammed Durmaz'ı gözaltına almak isterken yakınları ile arbede yaşadı. Arbedede polis memurları Hakan Erkol (52) ile İlker İlkay (38) hafif şekilde yaralandı.

Kaçmak isteyen Muhammed Durmaz polis ekiplerince yakalanırken, olay yerine gelen takviye ekiplerce gözaltına alındı. Gözaltına alınan Durmaz emniyet müdürlüğüne götürülürken, hafif yaralı 2 polis memuru ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edildi.

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