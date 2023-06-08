Polis ekipleri çocuklara yüzme öğretiyor

Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Müdürlüğü ekipleri, Çocuk ve Gençler Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, çocuklar için yüzme kursu açtı.

Polis ekipleri çocuklara yüzme öğretiyor

Anadolu Ajansı'nın haberine göreAmasya Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen eğitimlerde, 8-14 yaş arası 20 çocuk, polis ve sporculardan oluşan uzman eğiticilerden yüzme öğreniyor.

Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Yüzme Havuz Amiri Mustafa Sarı, kursun amacının çocuk ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak, topluma faydalı bireyler olarak yetişmeleri olduğunu söyledi.

Sarı, "Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen eğitimle çocuklarımıza havuzumuzda faaliyet vermekteyiz. Çocuklarımız mutlu, biz mutluyuz. Bu çocuklarımızı buraya getirmekte vesile olan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Yüzme öğrenen çocuklardan 11 yaşındaki Mustafa Eren Coşar, "Polis ağabeylerimizin sayesinde yüzmeyi öğreniyoruz. Ben herkese gelmesini tavsiye ederim, bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Rize’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama Güncel
Rize’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Ülkü Ocakları Başkanı, belediye başkanını makamında darp etti Siyaset
Ülkü Ocakları Başkanı, belediye başkanını makamında darp etti
İsmail Yüksek'e kötü haber. Yaptığı açıklamalar pahalıya mal oldu Spor
İsmail Yüksek'e kötü haber. Yaptığı açıklamalar pahalıya mal oldu
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan güldüren cevap Magazin
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan güldüren cevap
Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik açıklaması Güncel
Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik açıklaması
Enis Arıkan'dan 'Camdaki Kız' açıklaması Magazin
Enis Arıkan'dan 'Camdaki Kız' açıklaması
Trabzonspor'dan Hırvat yıldızlara yakın takip Spor
Trabzonspor'dan Hırvat yıldızlara yakın takip