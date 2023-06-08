Polis ekipleri çocuklara yüzme öğretiyor

Anadolu Ajansı'nın haberine göreAmasya Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen eğitimlerde, 8-14 yaş arası 20 çocuk, polis ve sporculardan oluşan uzman eğiticilerden yüzme öğreniyor.

Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Yüzme Havuz Amiri Mustafa Sarı, kursun amacının çocuk ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak, topluma faydalı bireyler olarak yetişmeleri olduğunu söyledi.

Sarı, "Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen eğitimle çocuklarımıza havuzumuzda faaliyet vermekteyiz. Çocuklarımız mutlu, biz mutluyuz. Bu çocuklarımızı buraya getirmekte vesile olan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Yüzme öğrenen çocuklardan 11 yaşındaki Mustafa Eren Coşar, "Polis ağabeylerimizin sayesinde yüzmeyi öğreniyoruz. Ben herkese gelmesini tavsiye ederim, bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.