Polis ekiplerinden sanal devriye

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İSBER Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, siber suçlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
9-15 Kasım tarihleri arasında "bilişim sistemine girme olayı", "banka ve kredi kartının kötüye kullanılması olayı", "nitelikli dolandırıcılık olayı", "nitelikli hırsızlık olayı", "müsthencenlik olayı" gibi çeştli suçlara karıştığı tespit edilen 9 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Ayrıca, vatandaşlara yönelik 2 ayrı etkinliğin düzenlendiği belirtildi.