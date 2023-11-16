Polis ekiplerinden sanal devriye

Kırıkkale'de polis ekiplerinin yaptığı sanal devriye sonucunda 9 kişi hakkında adli işlem başlattı

KAYNAK: İHA
Polis ekiplerinden sanal devriye

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İSBER Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, siber suçlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

9-15 Kasım tarihleri arasında "bilişim sistemine girme olayı", "banka ve kredi kartının kötüye kullanılması olayı", "nitelikli dolandırıcılık olayı", "nitelikli hırsızlık olayı", "müsthencenlik olayı" gibi çeştli suçlara karıştığı tespit edilen 9 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, vatandaşlara yönelik 2 ayrı etkinliğin düzenlendiği belirtildi.

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