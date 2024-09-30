Polis Elif Çakır'la uğraşırken aranan kişi oteli terk etmiş!

Karar Gazetesi yazarı Elif Çakır, geçtiğimiz akşam Bursa’da yanlışlıkla gözaltına alındı.

Gözaltı esnasında kötü muamele gördüğünü, “Bir bardak suyu bile çok gördüler” diyerek dile getiren Elif Çakır’ın açıklamalarına ilişkin Bursa Emniyet Müdürlüğü’nden de açıklama geldi.

ARANAN ŞAHIS KAÇTI

Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada bir ayrıntı ise dikkat çekti.

Resmi açıklamada bir isim karışıklığı olduğu ve aranan şahıs Elif Çakır I’nın, yazar Elif Çakır gözaltına alındığı esnada otelde olmadığı belirtildi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, otel giriş yapan aranan şahıs bir süre sonra çıkış işlemi yaptırmadan otelden ayrıldı. Emniyet şahsın otele dönmesi durumunda bilgi verilmesi için otel personelini bilgilendirdi. Otel personeli ise yazar Elif Çakır otele giriş yaptığında polise haber verdi. UYAP sorgu sisteminde hata olduğu belirtilirken isim benzerliği yüzünden gözaltı işlemi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Elif Çakır’a kötü muamele yapılmadığı otelden çıkarılmasıyla Emniyet’ten çıkması arasında sadece 20 dakika olduğu savunuldu.

“NEDEN SUÇLU MUAMELESİ GÖRDÜM?”

Yazar Elif Çakır ise emniyetten yapılan açıklamaya X hesabından tepki gösterdi.

Çakır paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bursa Emniyet Müdürlüğü bana kötü muamele yapan emniyet mensuplarınızı size isimleriyle birlikte söylemeye hazırım. Defalarca bir yanlışlık olduğunu söylememe rağmen gözaltı devam etti, gözaltına alınmadıysam neden sağlık kontrolü yaptınız? Beni davet etmediniz? Suçlu muamelesi gördüm. “Adın Elif Çakır değil mi suçlusun geç şöyle bekle” diyen memurunuzun kim olduğunu biliyorsunuz."

Sayın Bursa Emniyet Müdürlüğü bana kötü muamele yapan emniyet mensuplarınızı size isimleriyle birlikte söylemeye hazırım. Defalarca bir yanlışlık olduğunu söylememe rağmen gözaltı devam etti, gözaltına alınmaduysam neden sağlık kontrolü yaptınız? Beni davet etmediniz? Suçlu… https://t.co/dsH8N2FRBQ — Elif Çakır (@elifcakirr) September 29, 2024

Ünlü kadın gazeteci kaldığı otelde gece yarısı gözaltına alındı