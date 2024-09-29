Ünlü kadın gazeteci kaldığı otelde gece yarısı gözaltına alındı

Karar gazetesinde yer alan habere göre, Otele gelen Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekibi hiçbir bilgi vermeden Elif Çakır’ı gözaltına alıp sağlık kontrolüne götürdü.

Elif Çakır’ın bir yanlışlık olduğuna dair itirazlarına rağmen 5 kişilik polis ekibi işlemlerini sürdürdü.

SAATLER SONRA SERBEST BIRAKILDI

Arandığı öne sürülen ismin “Elif Çakır I…” adında başka bir kişi olmasına rağmen polisler işleme devam etti.

Çakır'ın aranan kişi olmadığı ve yanlış işlem yapıldığı anlaşılınca serbest bırakıldı.

"BİR BARDAK SUYU ÇOK GÖRDÜLER"

Konuya ilişkin ilk açıklamasını yapan Çakır, "Poliste kötü muamele yok derler dik alasını yaşattılar, bir bardak suyu çok gördüler..ülkenin adaletinin durumu da kolluk kuvvetinin durumu da ortada" dedi.