Polis hakimi vurdu

Nairobi'de dün gerçekleşen olayda, bir polis, eşinin sahte beyanla mal ve para geçirme suçlamasıyla yargılandığı açık mahkemede, eşinin kefalet talebini reddeden hakimi vurarak ciddi şekilde yaraladı. Saldırgan polis, olaya müdahale eden diğer polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

Polis açıklamasına göre, mahkemede alınan bir karar sonucunda eşinin kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilen bir polis hakime karşı silahlı saldırı düzenledi. Saldırgan polis, hakimi kalçasından ve göğsünden vurdu. Olay yerine gelen diğer polis memurları, saldırganı etkisiz hale getirirken, yaralı hakim hemen hastaneye kaldırıldı.

Saldırı sonucunda hakim ciddi şekilde yaralanırken, saldırı sırasında 3 kişi daha yaralandı. Açık mahkemelere katılan sivillerin ve güvenlik görevlilerinin silah taşımasının gerekmediği olaylarda mahkeme salonuna sokulmayacağına dair bir hatırlatma yapıldı. Saldırgan polisin, kefaleti iptal edilen sanığın eşi olduğu belirtildi.