Polis İstanbul’da Türkiye rekoru kırdı! İnanılmazı gerçekleştirdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saha çalışmaları ve teknik takip sonucu Fatih ilçesinde kaçak ürünlerin depolandığı adresi tespit etti. Gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından 24 Mart'ta düzenlenen operasyonda, 6 bin 123 adet tıbbi ilaç ile 194 adet tıbbi cihaz ele geçirildi.

Ele geçirilen ilaçların karaciğer kanseri, tüp bebek tedavisi, Akdeniz ateşi, diyabet ve kalp hastalıkları tedavisinde kullanıldığı belirlendi. Depoda bulunan cihazların ise lazer epilasyon, zayıflama, dövme silme ve leke tedavisinde kullanıldığı öğrenildi. Yapılan operasyonun, Türkiye'de tek seferde en yüksek sayıda tıbbi cihaz yakalaması olarak kayda geçtiği öğrenildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adli kontrol şartı ile serbest kalmasına karar verildi.