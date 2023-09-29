Polis kovalamacası sonucu yakalanan sürücüye 30 bin 870 lira ceza

Sürücüye 30 bin 870 lira idari para cezası uygulandı.

Polis ekipleri ‘dur’ demesine rağmen kaçtı

Olay, Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri D.M. yönetimindeki 46 KF 417 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarı yaptı. Ancak sürücü, polisin ihtarına aldırış etmeden kaçmaya başladı. Polis ekipleri, otomobili takibe aldı.

25 kilometre sonra yakalandı

Bir süre sonra polisin gözünden kaybolan otomobil, 25 kilometre sonra Onikişubat ilçesinin kırsal Dadağlı Mahallesi’nde görüldü. İlçe jandarma ekiplerinin de destek verdiği operasyonla kaçan otomobil durduruldu. Sürücü D.M. gözaltına alındı. Yapılan incelemede, sürücünün ehliyetsiz olduğu ve birçok suçtan arandığı belirlendi.

Ağır ceza kesildi

Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, polise mukavemet ve kaçma gibi çeşitli maddelerden toplam 30 bin 870 lira idari para cezası kesildi. Sürücünün adli işlemleri devam ediyor.