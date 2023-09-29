Polis kovalamacası sonucu yakalanan sürücüye 30 bin 870 lira ceza

Kahramanmaraş’ta polisin ‘dur’ ihtarına uymayan ve 25 kilometre uzaklıktaki bir mahallede yakalanan sürücü, birçok suçtan arandığı ortaya çıktı.

KAYNAK: İHA
Polis kovalamacası sonucu yakalanan sürücüye 30 bin 870 lira ceza

Sürücüye 30 bin 870 lira idari para cezası uygulandı.

Polis ekipleri ‘dur’ demesine rağmen kaçtı

Olay, Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri D.M. yönetimindeki 46 KF 417 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarı yaptı. Ancak sürücü, polisin ihtarına aldırış etmeden kaçmaya başladı. Polis ekipleri, otomobili takibe aldı.

25 kilometre sonra yakalandı

Bir süre sonra polisin gözünden kaybolan otomobil, 25 kilometre sonra Onikişubat ilçesinin kırsal Dadağlı Mahallesi’nde görüldü. İlçe jandarma ekiplerinin de destek verdiği operasyonla kaçan otomobil durduruldu. Sürücü D.M. gözaltına alındı. Yapılan incelemede, sürücünün ehliyetsiz olduğu ve birçok suçtan arandığı belirlendi.

Ağır ceza kesildi

Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, polise mukavemet ve kaçma gibi çeşitli maddelerden toplam 30 bin 870 lira idari para cezası kesildi. Sürücünün adli işlemleri devam ediyor.

Öne Çıkanlar
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Son Haberler
Dev enerji şirketi halka arz oluyor! Güncel
Dev enerji şirketi halka arz oluyor!
Cuma namazında ‘faiz’ tartışması: Minbere çıktı, vaaz veren imama tepki gösterdi Güncel
Cuma namazında ‘faiz’ tartışması: Minbere çıktı, vaaz veren imama tepki gösterdi
İstanbul’da motosiklet sürücülerine yönelik asayiş uygulaması Yaşam
İstanbul’da motosiklet sürücülerine yönelik asayiş uygulaması
TIR’dan kopan lastik zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı Yaşam
TIR’dan kopan lastik zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı
300 yıllık ikonik ağacı kesti: Gözaltına alındı Dünya
300 yıllık ikonik ağacı kesti: Gözaltına alındı
Mine Tugay'dan takipçilerine 'O zaman dans' videosu sürprizi Magazin
Mine Tugay'dan takipçilerine 'O zaman dans' videosu sürprizi
Mal paylaşımına sinirlendi, oturduğu evi ateşe verdi Yaşam
Mal paylaşımına sinirlendi, oturduğu evi ateşe verdi