Polis lastiklerine ateş ederek durdurdu

Edirne'de, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan bir şüpheli, kullandığı otomobili polislerin üzerine sürerek olay yerinden kaçtı. Şüpheli, polis ekiplerinin yaptığı kilometrelerce süren kovalamaca sonrasında, aracının lastiklerine ateş açılarak durduruldu.

POLİS "DUR" İHTARINDA BULUNDU

Edirne'de, polis ekipleri şüphelendikleri T 7454 KK Bulgaristan plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Ancak, sürücü bu ihtara uymayarak aracını polis ekiplerinin üzerine sürüp olay yerinden kaçmaya başladı.

KOVALAMACA VE LASTİKLERE ATEŞ AÇILDI

Polis ile şüpheli arasında kilometrelerce süren kovalamaca sırasında, polis ekipleri aracı durdurabilmek amacıyla otomobilin lastiklerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu, aracın sol lastiği patladı.

ŞÜPHELİ ARACI TERK EDİP KAÇTI

Aracın lastiği patladıktan sonra sürücü, otomobili terk ederek koşarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.