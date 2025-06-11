Polis lojmanında korkutan yangın

Yangın, Kurtalan ilçesine bağlı Tekel Mahallesi’nde yer alan 3 katlı polis lojmanının bodrum katında çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Lojmanda bulunan 13 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.