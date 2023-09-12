Polis lojmanında, polis kurşunuyla ölen Yeşim Akbaş'ın olayında sıcak gelişme

MUSTAFA TEMİZ/ YENİÇAĞ- MANİSA

Manisa'nın Demirci ilçesi Emniyet Müdürlüğü'nün üst katındaki ölüm olayı 14 Nisan 2023 günü meydana gelmişti.

10 günlük beraberliği olduğu Komiser Yardımcısı 32 yaşındaki Doğancan Yıldız'ın silahından çıkan kurşunla Emniyet Müdürlüğü'nün üst katındaki lojmanda hayatını kaybeden Güzellik Merkezi sahibesi 26 yaşındaki Yeşim Akbaş'ın ölüm olayıyla ilgili ailesi bu kez gazeteci Erk Acarer'in You Tube kanalında yayınlanan programına konuştu.

Erk Acarer programda gizlilik kararı olan dosyanın kendisinin ele geçirdiği evrakları üzerinden ifadeler, gelişmeler ve yaşananlarla ilgili çelişkileri de ortaya koydu.

Acarer, güzellik merkezleri bulunan Akbaş'ın işletmesinin işini gören şirket servisine yeni alacağı cihazla ilgili mesaj attığını ifade ederek, Yeşim Akbaş'ın, ölümünden yaklaşık 40 dakika önce gönderdiği son mesajda işletmesindeki lazer epilasyon cihazı için servis yetkilisine 'Bekliyorum sizi Gürkan Bey' diye yazdığı ortaya çıktı. Bu da intiharı düşünen bir insanın yapacağı şey değil, hayatın olağan akışına aykırı" dedi.

Programa Yeşim Akbaş'ın annesi Aysun Akbaş da konuk olarak katıldı.

Kızının intihar ettiğine inanmadığını iddia eden anne "benim kızım intihar edecek biri değildi. Bugüne kadar hiç böyle bir girişimi olmadı, olsa idi hastane kayıtlarında olmaz mıydı? diye sordu.

Gazeteci Erk Acarer ise komiser yardımcısı şahsın kendi mesleğinin sakıncaları yüzünden aldığı bazı ilaçları babasının üstüne alarak kullandığını da iddia etti.

Yeşim Akbaş'ın ölüm olayıyla ilgili zanlı olan Komiser Yardımcısı Doğancan Yıldız'ın Demirci ilçesinde ve diğer şehirlerde bir çok kadınla birlikte olduğu ve hemen hemen tüm kadınlara şiddet uyguladığının ifade beyanlarında yer aldığını ve hatta olaydan 3 gün sonra yapılan mahkemede boşandığı eşinin de başına silah dayadığını söyledi.

OLAYIN HEMEN ARDINDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Olayın hemen ardından ilçe merkezinde olaya karışanın polis olması ve kanuni zorunluluktan dolayı Demirci Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı soruşturma kapsamında Demirci ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan Komiser yardımcısı zanlı işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Burada yapılan yargılama sonrası adli kontrol şartıyla serbest kalan zanlı, olaydan iki gün sonra Savcılığın üst mahkemeye yaptığı itirazdan sonra İzmir polisince Bayraklı ilçesinde gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı, zanlı halen cezaevinde bulunuyor.