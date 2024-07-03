Polis maaşı kaç lira oldu? Başkomiser maaşı kaç lira oldu? İşte Temmuz zammıyla hesaplara yatacak para

Polis maaşı kaç lira oldu?

Temmuz ayı itibarıyla yapılan zamlar, kamu çalışanlarının maaşlarında önemli değişiklikler getirdi. TÜİK tarafından açıklanan altı aylık enflasyon farkıyla netleşen yeni maaşlar, özellikle polis teşkilatında büyük bir merak konusu oldu.

Yapılan son zamlarla birlikte, polis memurlarının maaşları ortalama olarak 52 bin 816 liraya yükseldi.

Bu artış, memur ve emekli maaşlarının genelinde gözlemlenen bir trendin parçası olarak, ekonomik göstergeler ve enflasyon oranlarına bağlı olarak belirlendi.

Ayrıca, başkomiser ve emniyet müdürü gibi üst rütbelerdeki personelin maaşlarında da benzer oranlarda artışlar yaşandı. Bu gelişmeler, kamu çalışanlarının mali durumlarını doğrudan etkileyen önemli bir dönüm noktası olarak kaydedildi.

POLİS VE BAŞKOMİSER MAAŞLARI KAÇ LİRA OLDU? (TEMMUZ 2024 ZAMMIYLA)

POLİS MEMURU 8/1

2024 Ocak-Haziran(TL) 44 bin 292 lira

2024 Temmuz-Aralık (TL) 52 bin 816 lira



BAŞKOMİSER 3/1

2024 Ocak-Haziran(TL) 48 bin 920 lira

2024 Temmuz-Aralık (TL) 58.338 bin lira