Polis masa başında yakaladı. 32 bin lira ceza kesti

Kaynak: İHA
Polis masa başında yakaladı. 32 bin lira ceza kesti

Tekirdağ’da emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği denetim sırasında kumar oynarken yakalanan 5 kişiye para cezası kesildi.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde Atatürk Mahallesi Kemalpaşa caddesi üzerinde bir Kıraathane’de kumar oynatıldı. İlçede genel asayişin korunmasına yönelik denetim yapan ekipler, kıraathanede kumar oynayan kişilere suçüstü yaptı. Kumar oynayanların masasında bulunan 4 bin 430 lira paraya ve 105 adet iskambil kağıdına el konuldu ve 5 kişiye toplamda 32 bin 125 lira para cezası kesildi. Bununla beraber iş yeri sahibi İ.B. ve ocakçı olarak çalışan H.Y. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.

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