Gazeteci Barış Terkoğlu, Onlar TV Youtube kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Sedat Peker’in ise bir çok insana yardım ettiği biliniyor.

Barış Terkoğlu, “Dün bir polis memuru mesaj atmış. 2 çocuğu ve 750 bin TL borcu varmış, intihar etmeyi düşünüyormuş ve Sedat Peker’e ulaşmak istiyor. Türkiye’de devlet yok, polis bile yaşayabilmek için intiharla Sedat Peker arasında kalmış durumda” ifadelerini kullandı.

Terkoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

“İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUM”

“3-5-10 tane Sedat Peker mesajı alıyorum. Şu durumdayım, bu durumdayım diye. Sadece dün olanı söyleyeyim. Ulaşmak istiyorlar. Dün abi bana gelen mesaj, şu polisten, Türkiye'de bir polisten.

750 binler borcum var, 2 çocuğum var, biri 5 yaşında, biri 2 yaşında... İntihar etmeyi düşünüyorum. Sedat Peker arası. Bu. Türkiye'de devlet yok. Bir polis memuru bile intihar ile Sedat Peker arasında kalmış durumda yaşayabilmek için.”

SEKİZ AYDA 66 POLİS İNTİHARI: ALARM VEREN TABLO!

Türkiye'de polis intiharları endişe verici boyutlara ulaştı. 2025 yılının ilk sekiz ayında tam 66 polis memuru yaşamına son verdi.

Geçen yıl ise ekonomik sıkıntılar ve depresyon gibi nedenlerle bu sayı 74 olarak kayıtlara geçmişti.

Aylık çalışma sürelerinin 280 saate kadar çıktığı polis teşkilatında, intihar vakalarındaki artış dikkat çekti.

Teşkilat mensupları ve muhalefet partileri, yıllardır sorunları dile getirmelerine rağmen hükümetten henüz somut bir adım gelmiş değil.

Muhalefet milletvekilleri, polislerin özlük hakları ve artan intihar sayılarına ilişkin olarak 2025 yılının ilk sekiz ayında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması talebiyle TBMM'ye 17 ayrı soru önergesi sundu. Bu önergelerden 10'una Bakanlık tarafından henüz cevap verilmezken, geri kalan 7'sinin de cevaplanma süresi bekleniyor.

Polis intiharlarının ulaştığı kritik seviyeye rağmen, geçen yıl CHP'nin bu konunun araştırılması için verdiği önerge, iktidar partisi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmişti.