Polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik operasyon: 39 gözaltı

İstanbul Kağıthane'de polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği, bir polis memurunun da yaralandığı olayın ardından suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik operasyon: 39 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde harekete geçen Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş şube müdürlükleri ekipleri, 25 Ağustos'ta Kağıthane'de polis memuru Hakan Telli'nin şehit olduğu, polis memuru Ahmet Yasin Çevik'in de yaralandığı olaya ilişkin soruşturma yürüttü.

Olay günü uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen kişilerin bulunduğu adrese düzenlenen baskında polis memurlarına uzun namlulu silahlarla ateş açan şüphelilerin "Anucurlar" olarak bilinen organize suç örgütüne mensup olduğu tespit edildi.

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Suç örgütüne yönelik yürütülen istihbari çalışmaların ardından belirlenen 97 adrese baskın düzenleyen polis, 35 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda uzun namlulu silah, otomatik tabanca, ruhsatsız 13 tabanca, 585 fişek, av tüfeği, 2 pompalı tüfek, çelik yelek ile 51 gram esrar, 6 gram kokain, 57 kapsül halinde kokain, 6 gram bonzai, 2,7 litre aseton, 3 hassas terazi ve 55 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında olay günü yakalanan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22) ve G.D'nin (19) de bulunduğu 39 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

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BAKAN YERLİKAYA: KANI YERDE KALMADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Kağıthane'de zehir tacirlerine yönelik operasyonda şehit düşen polis memuru Hakan Telli'nin "kanının yerde kalmadığını" belirtti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri koordinesinde, Telli'yi şehit eden suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Belirlenen 97 adrese yönelik operasyonda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun, ayağınıza taş değdirmesin. Gençlerimizi, toplumumuzu zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini adalete teslim edeceğiz. Uyuşturucuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."

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