Polis Memuru, husumetlisini ailesinin önünde öldürdü

R.K., cinayetin ardından meslektaşlarını arayarak kendini ihbar etti.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkeze bağlı Medrese Mahallesi 56'ncı Sokak'taki Emre Apartmanı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, Batman'da görev yapan polis memuru R.K., alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Serhat Aydemir ile görüşmek üzere izin alarak Kırşehir’e geldi.

Aydemir'in evine gelen R.K., zile basarak "Polis, açın kapıyı" dedi. Kapıyı açan Aydemir’e, eşi ve çocuklarının gözü önünde tabancayla yedi el ateş etti. Aydemir, kanlar içinde yere yığılırken, evdeki diğer kişiler panik ve korku içinde çığlık attı.

R.K., olayın ardından meslektaşlarını arayarak, "Ben birini öldürdüm. Teslim olmak istiyorum" dedi.

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası Aydemir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Aydemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cinayet zanlısı R.K. ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.