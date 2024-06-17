Polis memuru resmi üniforması ile erotik filmde oynayınca tutuklandı

Bild gazetesinin aktardığına göre ABD'nin Nashville şehrinde yaşanan olayda, Sean Herman (33) isimli polis memuru, bir erotik filmde rol almak için mesai saatleri içerisinde resmi üniforma ve devriye arabasını kullandı.

KADINI GÖĞÜSLERİNDEN TUTTU

Söz konusu videoyu çeken yetişkin film oyuncusu kadın, aşırı hız yaptığı için trafik durağına yakalanmış gibi davranırken, polis arabasına yaklaşmadan önce, yolcusuna "Ben ceza almayacağım, ona t***'mi göstereceğim" diyor.

Videonun devamında, polis memuru Herman, yetişkin film oyuncusuyla konuştuğu esnada kendisini sahte bir isimle "Memur Johnson" olarak tanıttıktan sonra, kadının göğüslerini ve kendi kasıklarını tutuyor.

Yapılan incelemelerde videonun 26 Nisan'da bir deponun otoparkında kaydedildiği ortaya çıktı. Buna göre Herman ve kadın çekim için orada buluşmayı ayarlamışlardı.

HERMAN DAHA ÖNCE DE BİR MESLEKTAŞINI TACİZ ETMİŞTİ

Porno filmin ortaya çıkmasından bir gün sonra polis memuru kovuldu. Ajansa göre, kendisi daha önce görevi kötüye kullanmaktan dolayı suçlanmıştı.

NewsChannel 5'in haberine göre Herman'a geçen yıl polis tarafından "son şans" verildi ve buna uygun bir anlaşma imzalandı.

O dönemde bir meslektaşını birkaç kez taciz ettiği söylenirken, birkaç ay sonra, kadına ve başka bir meslektaşına, eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen kişinin bir restoranda çıplak fotoğrafını gösterdiği söyleniyor.

O dönemde Herman, on gün süreyle görevden uzaklaştırılmıştı ve işyerinde saygılı davranışlara ilişkin eğitimi tamamlamak istiyordu. Artık işini tamamen kaybetmiş durumda ve yakında mahkemede hesap vermek zorunda kalacak. 3.000 dolar kefaletle hapishaneden serbest bırakıldı.