Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde şaibe iddiası: Binlerce genç feryat ediyor

Editör: Dilek KILIÇ

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, 29. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) alım sürecinde yüksek KPSS ve spor puanı alan adayların mülakatlarla ilgili dile getirdiği şaibe iddialarını gündeme getirdi.

"HAKLARINI KORUYUN"

Sözlü mülakatta yüksek puanlı adayların yerine düşük puanlı kişilerin alınmasıyla ilgili isyanların duyulması gerektiğini belirten Barut, "Gençlerimizin adalet çağrısına kulak verin. Alım bekleyen binlerce adayın hakkını koruyun" dedi.

MÜLAKAT İSYANI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak 29. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) alım süreciyle ilgili konuşan Barut, "Günlerdir yüksek KPSS ve yüksek spor puanı alan gençlerimizin işe alımlara dair feryat ve haklı tepkileriyle ilgileniyoruz. Hem KPSS'de hem de spor alanında yüksek puanlar alan gençlerimiz, sözlü mülakat kısmında yaşadıkları haksızlıklardan şikayet ediyor" dedi.

"DERECE YAPANLAR BAŞARISIZ MI SAYILDI?"

Polis adaylarıyla ilgili ortaya atılan iddiaların ve somut şaibe savlarının titizlikle araştırılıp adaletin sağlanmasını ve haksızlıkların giderilmesini ifade eden Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"GENÇLERİN ADALET ÇAĞRISINA KULAK VERİN"

"POMEM'e girmek için aday olan bir gencimiz, 'Yüksek puanlarıma rağmen sözlü mülakattaki adaletsizlik nedeniyle baraj altı bırakıldım.

Benim gibi bu durumu yaşayan binlerce genç var' diye feryat ediyor. Bu 29. Dönem POMEM alımlarında çok ciddi biçimde şaibelerin olduğu ileri sürülüyor.

KPSS ve spor alanında düşük puan alanların asil, derece yapmış gençlerimizin başarısız sayıldığı konuşuluyor.

Alımlarla ilgili sürecin adil olmadığını ifade eden gençlerimizin adalet çağrısına kulak verin.

Alım bekleyen binlerce adayın hakkını koruyun."