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Polis oğlunu öldürüp intihar etti

Gaziantep’te cinnet getiren bir polis memuru silahla önce engelli oğlunu öldürdü sonra intihar etti.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 16:13
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Polis oğlunu öldürüp intihar etti

Polis oğlunu öldürüp intihar etti
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İHA'nın haberine göre, olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi 400 nolu cadde üzerindeki Dışkale sitesinde meydana geldi. 

Edinilen bilgilere göre, cinnet getiren polis memuru Fahri K. silahıyla önce engelli oğlunu vurdu daha sonrada kafasına sıkarak intihar etti. 

İddiaya göre, olay anında evde bulunan eşi ve diğer oğluna ise dokunmadı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri polis memuru Fahri K. ile oğlunun öldüğünü belirledi. 

Baba oğulun naaşları otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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