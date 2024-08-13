Polis, önce ceza kesti ardından abartı egzoz sesini motosikletliye dinlettirdi

Polis ekipleri, sürücüyü egzozun yanına yaklaştırarak çıkan sesi dinletti ve motosikletliye, "Bunu yaptır" şeklinde talimat verdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Darıca ilçesinde meydana geldi. 41 MA 6710 plakalı motosikletin abartı egzoz sesi nedeniyle çevredeki vatandaşlar rahatsız oldu ve bu durum polis ekiplerine ihbar edildi. Trafik polisleri, belirtilen motosikleti durdurdu ve egzoz üzerinde yapılan incelemede, egzozun orijinal olmadığı ve ses desibelinin yasal limitlerin üzerinde olduğu belirlendi. Motosiklet sürücüsüne 6 bin 439 TL para cezası uygulanırken, motosiklet de trafikten menedildi.

Trafik polisleri, sürücüyü egzozun yanına götürerek sesini dinletti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, trafik polisinin motosikletin egzoz kısmına yaklaşan sürücüyü bir başkasına "Ver ara gazı" demesiyle yönlendirdiği ve egzozun çıkardığı yüksek sesi dinlettiği anlar yer aldı.

Polis, sürücüye "Bunu yaptır" derken, sürücünün "Abi, yaptıracağım zaten" şeklinde yanıt verdiği görüntüler kaydedildi.