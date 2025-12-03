40 yıllık oyunculuk kariyerinde yüzlerce kez üniforma giyen 65 yaşındaki Brooklynli oyuncu, bu kararıyla bir anda gündeme oturdu.

The Young and the Restless (18 bölüm), Mad Men (4 bölüm), The Bold and the Beautiful (3 bölüm) ve NYPD Blue (3 bölüm) gibi dizilerin yanı sıra pek çok polisiye yapımda rol alan O'Donnell, Kuzey Carolina’daki Asheville Polis Departmanı’nda polis akademisine başladı.

Bölümün son 20-30 yıldaki en yaşlı kursiyeri olan Jerry O'Donnell, teşkilatta yalnızca beş yıllık bir kariyer hedefliyor. Ünlü oyuncu, sınıf arkadaşlarının kendisine oynadığı dizilerden esinlenerek takma adlar taktığını ve polislik öğrenirken bir yandan da çok eğlendiğini belirtiyor.

Sıkı fiziksel eğitim aldıklarını anlatan O'Donnell, “Otoparklarda koşuyoruz, sürekli squat ve şınav çekiyoruz, formumuzu koruyoruz” dedi.

Jerry O'Donnell, 1979-1983 arasında ABD Ordusu 82. Hava İndirme Tümeni’nde çavuş olarak görev yapmış, ardından oyunculuğa geçiş yapmıştı. Yaşadığı şehre hizmet etmek istediğini söyleyen usta aktör, eski günlerden kalan kondisyonu sayesinde kendini şanslı hissediyor.

Temel Kolluk Kuvvetleri Eğitimi’nin yaklaşık yarısını tamamlayan O'Donnell, ocak ortasındaki eyalet sınavını geçerse 30 Ocak’ta mezun olacak ve mart ayında yemin ederek göreve başlayacak.

Eski barmen olan ünlü oyuncunun, polis memuru olduktan sonra oyunculuk yapması yasak olacak.

JERRY O'DONNELL KİMDİR?

Jerry O'Donnell, Amerikalı bir aktör, komedyen, yazar, yönetmen ve yapımcı. Brooklyn, New York'ta doğup büyümüş olan O'Donnell, 1991 yılında The Flash dizisindeki bir rolle ekranlara ilk adımını atmış ve 40 yılı aşan kariyeri boyunca özellikle polisiye ve drama dizilerinde polis memuru rolleriniyle tanındı.

Kariyerinin büyük kısmını New York merkezli yapımlarda geçirmiş, stand-up komedi sahnelerinde de performans sergiledi. Askeri geçmişiyle de dikkat çeken O'Donnell, 1979-1983 yılları arasında ABD Ordusu'nun 82. Hava İndirme Tümeni'nde çavuş olarak görev yapmış ve bu deneyimini bazı rollerinde kullandı.

O'Donnell, 1990'lardan itibaren sayısız TV dizisinde konuk oyuncu ve tekrar eden karakterler olarak yer aldı. En bilinen rolleri arasında, The Young and the Restless (1998-2001): 18 bölümde Sam karakteri – Kariyerinin dönüm noktası. Mad Men (2007-2015): 4 bölümde Gerry Respola. The Bold and the Beautiful (1987-): 3 bölümde rol. NYPD Blue (1993-2005): 3 bölümde polis rolleri yer alıyor.

O'Donnell ayrıca Bosch (tekrar eden rol), SEAL Team, Dexter, Criminal Minds: Beyond Borders, Castle, House of Lies, Masters of Sex, Mom, NCIS, The Orville ve American Crime Story dizilerinde rol aldı.

Ayrıca video oyunu L.A. Noire'da seslendirme yapmış ve filmlerde (Hideous!, Sleeping in a Dream – ki bu yapımda yönetmenlik de yapmıştır) rol aldı.

Komedi ve tiyatro alanında da aktif olan O'Donnell, Neil Simon'un Laughter on the 23rd Floor oyununda Lucas Brickman rolünü oynamış ve pilot bölümler (Extreme Hangover, Go Cook Yourself) geliştirti.