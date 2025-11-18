CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının dikkat çeken konukları arasında, İstanbul'da eski bir polis memuru tarafından katledilen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın annesi Halime Hanım ve ikiz kardeşi Esra Tokyaz ile Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş de yer aldı.

'AYŞE, DEFALARCA 'BENİ KORUYUN' DEDİ'

Konuşmasının bir bölümünü Ayşe Tokyaz cinayetine ayıran CHP lideri Özel, cinayet öncesinde yaşananlara vurgu yaptı. Özel, Tokyaz ailesini işaret ederek, "Ayşe Tokyaz'ın annesi Halime Hanım ve ikiz kardeşi Esra aramızda" dedi ve şu çarpıcı ifadeyi kullandı:

"Ayşe hepinizin bildiği gibi defalarca beni koruyun dedi. Polise gitti, savcılığa gitti, koruma talep etti. Maalesef korunmadı. Meslekten ihraç edilmiş bir polis tarafından katledildi."

ESRA TOKYAZ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Özel'in, Ayşe Tokyaz cinayetini anlatırken sarf ettiği bu sözler sırasında kameralar, ikiz kardeşi Esra Tokyaz'a çevrildi. Acılı kardeş, genel başkanın konuşması boyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Esra Tokyaz'ın duygusal anları, toplantıyı takip eden kameralara yansıdı.

ÖZEL'DEN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İÇİN 'SÖZ VERİYORUM' ÇIKIŞI

CHP lideri, kadın cinayetleri ve şiddet olaylarına değinirken, Türkiye'nin yeniden bir 'yas ülkesi' haline geldiğini belirterek İstanbul Sözleşmesi'ne de atıfta bulundu.

Özel, sözleşmeden çekilme kararını eleştirerek, "Bir seçim öncesinde bir grubun kurduğu siyasi baskıya bu Meclis'in çıkardığı İstanbul Sözleşmesi'ni, bir gece yarısı oldubitti yaptılar ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı güya," dedi ve ekledi:

"'Siz bunu yaparak kadının arkasından devleti çektiniz' demiştim."

Konuşmasının sonunda İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe konması için net bir vaatte bulunan Özgür Özel, şunları kaydetti:

"O sandık gelecek, CHP Meclis'te çoğunluğu sağlayacak. Bizim cumhurbaşkanımızın atacağı ilk imzalardan biri İstanbul Sözleşmesi'ni bu Meclis'e tekrar onaylanmak üzere yollamak olacak. Söz veriyorum."

AYŞE TOKYAZ CİNAYETİNDE YARGI SÜRECİ BAŞLIYOR

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni, 13 Temmuz'da İstanbul Sultanbeyli'de bir bavul içinde bulunmuştu. Soruşturma sonucunda, polislikten ihraç edilen Cemil Koç ve 8 şüpheli tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede, sanık Cemil Koç hakkında 'Kadına Karşı Tasarlayarak ve Canavarca Hisle Eziyet Çektirerek Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer suçlardan ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer tutuklu sanıklar hakkında da benzer şekilde ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan hapis cezaları isteniyor. Dava, 27 Kasım'da başlayacak.