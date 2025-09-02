Polis trafik magandasına yine göz açtırmadı! Şovu pahalıya patladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çankırı'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 51 bin 193 TL para cezası uygulanarak aracı trafikten men edildi.

Çankırı'da gece saatlerinde otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alınan sürücüye 51 bin 193 TL para cezası uygulanırken, aracı da trafikten men edildi.

2-007.jpg

Drift anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

